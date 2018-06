Nove menores fogem da unidade da Febem em Campinas Nove internos fugiram por volta das 8h30 da manhã desta terça-feira, 04, da Unidade de Internação Provisória (UIP), da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem), localizada no Jardim Amazonas, em Campinas, no interior de São Paulo. Segundo a Febem, um deles já foi recapturado. Os internos fugiram quando um dos funcionários retornava da enfermaria com outro menor e aproveitaram uma porta aberta. O prédio, que tem capacidade para abrigar 44 internos, estava com 53 na manhã desta terça-feira. Ninguém ficou ferido.