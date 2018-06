Nove pessoas são presas em ação contra facções de presídios no RS

SÃO PAULO - Policiais civis do Rio Grande do Sul prenderam pelo menos nove pessoas, na manhã desta terça-feira, 9, em uma operação que para desarticular facções que atuam no sistema prisional de Santa Maria.

A ação, denominada Minuano, tem o apoio da Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec) de Santa Maria e de todas as delegacias da região. Cerca de 90 policiais participam da ação. Os agentes pretendem cumprir 18 mandados de busca e apreensão e dez de prisão temporária.

As investigações sobre a atuação das facções criminosas tiveram início após o registro de quatro homicídios e oito tentativas de homicídios por disputa de poder entre facções de presos.