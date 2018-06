Nove postos são interditados no Estado Dois postos de gasolina, um na Rua Margarida (Barra Funda) e um na Rua Flores do Piauí (Itaquera), foram interditados na capital por desrespeitar normas ambientais. Essa é a mais grave punição aplicada pela Cetesb aos estabelecimentos sem documentação e que colocam em risco a qualidade do solo e a saúde. No interior, sete foram fechados.