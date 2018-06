Nove são detidos em operação contra tráfico e homicídios em PE

SÃO PAULO - Nove pessoas foram detidas, entre elas seis adultos e três adolescentes, durante operação conjunta entre polícia civil e militar, em Pernambuco, para combater o tráfico de drogas e homicídios na cidade de Goiana, na Mata Norte do estado. Com as prisões, a polícia desarticulou duas quadrilhas rivais acusadas de homicídios e que disputam o controle do tráfico de entorpecentes em Goiana.

De acordo com o delegado que investigou os grupos, Jean Rockfleller, em pouco mais de um mês aconteceram dois homicídios e quatro tentativas por causa da rivalidade das quadrilhas. Na operação, os policiais conseguiram apreender ainda 1kg de maconha. Dois adultos e um adolescente infrator ainda estão foragidos. Os menores serão encaminhados para a Funase e os adultos para o Presídio de Igarassu, no Grande Recife.