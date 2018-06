Nove são presos por tráfico de drogas em Florianópolis (SC)

SÃO PAULO - Nove pessoas foram presas acusadas de envolvimento com o tráfico de drogas, em Florianópolis, Santa Catarina. A Operação Matuto foi desencadeada nesta terça-feira, 29, nas favelas do Siri e Papaquara e na região dos Ingleses.

Entre os presos, quatro estavam na localidade conhecida como favela do Papaquara, uma pessoa na Favela do Siri, ambas no Norte da Ilha. Além de outras quatro prisões que foram efetuadas na região dos Ingleses.

Na favela do Siri a Polícia Civil prendeu Damacir Candido, apontado como sendo um dos líderes do tráfico de drogas e armas na região. Denúncias apontam que Candido mantém contato direto com facções criminosas do Estado e com quadrilhas do Paraguai, de onde viriam as armas e as drogas.