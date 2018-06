Nove veleiros de grande porte fazem desfile pela orla carioca

Nove veleiros de grande porte chegaram hoje, domingo, ao Rio de Janeiro, com direito a um desfile naval pela orla carioca em pleno domingo de sol. Os navios procedentes de diversos países chamaram a atenção de quem estava na praia, num dia de forte calor.

Os navios estão atracados no Píer Mauá, no centro da cidade, e abertos para visitação pública gratuita de hoje até o dia 6. Trata-se do encontro internacional de veleiros, intitulado Grandes Veleiros Rio 2010 - Velas Sudamerica, realizado pela Marinha do Brasil, com apoio da Prefeitura do Rio, pela primeira vez no País.

Até sábado, o Píer Mauá vai ser palco de diversas atividades culturais e de lazer, com shows, exposições, atividades infantis, danças típicas e praça de alimentação. No próximo domingo, o Rio será o ponto de largada de uma regata internacional.

Os nove veleiros se chamam "Cisne Branco" (Brasil), "Libertad" (Argentina), "Esmeralda" (Chile), "Gloria" (Colômbia), "Guayas" (Equador), "Elcano" (Espanha), "Cuauhtemoc"(México), "Capitan Miranda" (Uruguai) e "Simon Bolívar" (Venezuela).