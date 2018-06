Nove vôos sofrem atrasos no Aeroporto de Recife De zero hora até as 10 horas da manhã deste sábado, 28, nove vôos registraram atrasos superiores a uma hora no Aeroporto Internacional dos Guararapes, em Recife. Não houve de cancelamento de decolagens no período. Segundo a assessoria da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero), durante a madrugada aconteceram atrasos de até cinco horas, nas chegadas dos vôos. O vôo 1872, da Gol, proveniente de São Paulo, deveria ter chegado ao Recife às 2h20 da manhã, mas só conseguiu pousar às 7h10. Os passageiros que tinham embarque marcado para sair da capital pernambucana às 3h20 (vôo 1873), com destino a São Paulo, tiveram que esperar até as 7h30. A Infraero atribui os atrasos às chuvas intensas que caíram, sexta-feira, nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. As informações são da Agência Brasil.