Novo aterro ganha licença prévia

A Comissão Estadual de Controle Ambiental do Rio concedeu ontem o licenciamento prévio do Centro de Tratamento de Resíduo Sólido (CTR-Rio), em Paciência, na zona oeste, projetado para substituir o Aterro Sanitário de Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que está saturado. O pedido de licença prévia é analisado desde 2003, mas mais de 50 ações judiciais questionam a construção do aterro. Segundo o presidente da comissão, Antonio Carlos Gusmão, agora serão feitos estudos de impacto ambiental. O novo aterro deverá receber 9 mil toneladas diárias de lixo. O ex-secretário do Ambiente Carlos Minc, agora ministro, defendeu a construção do aterro. Em março, anunciou que Gramacho estava à beira de um desastre ambiental e disse que agilizaria o licenciamento para o CTR-Rio.