Novo caso de agulhas no corpo é descoberto no Maranhão

A Polícia de São Vicente Férrer, cidade a 275 quilômetros de São Luís, no Maranhão, investiga, em sigilo, mais um caso envolvendo vítimas de agulhas introduzidas no corpo. A vítima desta vez foi uma mulher de aproximadamente 20 anos. Para preservar a vítima, o nome não foi divulgado.

Segundo o delegado e responsável por presidir o inquérito no município, Armando Pacheco, a mulher também pode ter sido alvo da agressão, quando ainda criança. O primeiro caso a ser pronunciado no município foi de um garoto de apenas dois anos. O pai da criança é a principal suspeita da polícia.

De acordo com o delegado, a mulher só teria descoberto que convivia há tanto tempo com a agulhas no corpo após realizar um raio-x, mesma forma como foram descobertas as agulhas no corpo do garoto.

O delegado disse que vai investigar para saber a quanto tempo a mulher vêm sendo agredida. Entre os questionamentos, está a quantidade de agulhas existentes no corpo da vítima. "Vamos começar a analisar a situação, tomar depoimentos e avaliar essa questão que eu acho que já deve estar se tornando cultural neste município", comentou Pacheco.