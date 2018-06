Novo chefe de Segurança quer interação polícia-comunidade O novo secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Ronaldo Marzagão, afirmou em seu discurso, ao assumir a pasta nesta terça-feira, que fará um "combate implacável" contra o crime organizado e a criminalidade comum, enfatizando que interação polícia-comunidade será ponto relevante na sua gestão. "Além do trabalho do governo nesse aperfeiçoamento (das polícias), a sociedade poderá dar contribuição inestimável, e há exemplos recentes de sucesso de parceria da nossa polícia com a comunidade", disse Marzagão, advogado criminalista, ex-capitão da Polícia Militar e ex-procurador da Justiça. A gestão anterior, do secretário Saulo de Castro Abreu Filho, ficou marcada pelo confronto com grupos de direitos humanos, que criticaram a truculência das forças de segurança do Estado na reação aos atentados da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) em maio de 2006. O novo secretário afirmou que buscará investir no trabalho de inteligência policial, com modernização da tecnologia e integração das polícias Civil, Militar e Técnico-Científica. "Vamos dar mais importância para a qualidade em detrimento da quantidade. O que queremos é a qualificação profissional do policial", disse Marzagão na solenidade, na sede da Secretaria de Segurança, na capital paulista, que reuniu cerca de 200 pessoas. "O que a população quer é um policial capaz, bem treinado e munido de equipamento adequado. Só assim ele poderá ser eficiente." Abreu Filho não estava presente na cerimônia. Quem transmitiu o cargo foi Marcelo Martins, então secretário em exercício. Durante o evento, foram apresentados os novos comandantes das polícias. Mário Jordão Toledo Leme é o novo delegado-geral de Polícia, Celso Perioli fica responsável pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica, e o coronel PM Roberto Antonio Diniz é o novo comandante-geral da Polícia Militar.