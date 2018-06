Novo ciclone se aproxima de SC; Defesa Civil alerta para mar agitado

SÃO PAULO - Um novo ciclone extratropical se aproxima do litoral de Santa Catarina nesta terça-feira, 18, trazendo rajadas de vento de até 70 quilômetros por hora, segundo o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia (Ciram).

Por isso, a Defesa Civil do Estado, divulgou um alerta desaconselhando a navegação na região. Os ventos devem deixar o mar muito agitado, com picos de ondas de 2,5 a 3 metros de altura. A ressaca do mar que pode ser pior que a registrada no Rio Grande do Sul no último dia 12, com rajadas de vento de até 80 km/h.