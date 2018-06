Novo confronto na Linha Vermelha deixa dois feridos Depois de um tiroteio entre traficantes e policiais na quinta-feira ter fechado a Linha Vermelha, uma das principais vias expressas do Rio, por 20 minutos, além de deixar um bandido ferido, um novo confronto na madrugada desta sexta-feira, 17, deixou duas pessoas feridas após passarem por uma falsa blitz de bandidos no local. Os dois foram atingidos de raspão ao passarem de carro pela via e passam bem. Ninguém foi preso nos dois confrontos. O traficante ferido na quinta-feira foi resgatado por comparsas. A polícia não conseguiu localizá-lo nos hospitais da cidade.