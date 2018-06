Novo deslizamento de terra em Natal soterra dois carros

NATAL - A cidade de Natal teve, na noite de quarta para quinta, mais um deslizamento de terra no bairro Mãe Luíza, zona leste da cidade.

Dois carros ficaram soterrados, mas não houve vítimas. Um dos carros era alugado e estava sendo usado por quatro turistas chilenos, que foram socorridos pela Polícia Militar.

Os veículos estavam passando pela avenida Governador Sílvio Pedroza, que liga a zona leste a zona sul, em uma área de atração turística conhecida como Via Costeira.

Ontem, o prefeito Carlos Eduardo havia anunciado, via rede social, que nesta quinta o tráfego seria liberado na avenida. O que, com esse novo desmoronamento, não deverá ocorrer.

O primeiro soterramento, ocorrido no final de semana, ocorreu na mesma avenida, onde foi aberta uma enorme cratera. Cerca de 50 homens estavam trabalhando no local para retirar a grande quantidade de areia do local. Nesta quinta, às 19h, ocorre na cidade o jogo da Copa entre Japão e Grécia.