Novo diretor da Conab é ex-guerrilheiro

A nomeação de Bona Garcia para a Conab é mais uma prova de que a presidente pretende ter o controle sobre estatais problemáticas após a faxina iniciada pelo setor de transportes, em julho. Embora filiado ao PMDB, Bona Garcia é muito próximo de Dilma.

A Controladoria-Geral da União (CGU) pediu mais um mês de prazo para concluir as sindicâncias que apuram suspeitas de irregularidades na Conab e no Ministério da Agricultura, as mesmas que levaram à queda do ex-ministro Wagner Rossi. O atraso na conclusão da sindicância frustrou o ministro Mendes Ribeiro, que aguarda os resultados para fazer novas mudanças no ministério e na Conab.