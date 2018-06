Novo milionário de SP já sacou R$ 40 mi

O novo milionário do País se apresentou ontem por volta de 16 horas em uma das agências da Caixa Econômica Federal de São Paulo para retirar o prêmio de R$ 40.628.613,64 da Mega Sena. A pedido do ganhador, a Caixa não divulgou em que bairro da capital o dinheiro foi retirado. Mas a aposta foi feita em uma lotérica escondida em Santo Amaro. "Não temos idéia de quem possa ser. Até agora não demos falta de ninguém que vem sempre aqui", contou um dos sócios da lotérica Dacat, Robson Fukuda. Segundo a Assessoria de Imprensa da Caixa, o sortudo fez uma aposta simples, de seis dezenas, no valor de R$ 1,50. A Dacat fica dentro de uma loja de materiais de construção, localizada na Praça Dom Francisco de Sousa. "Os clientes que vêm aqui sabem da lotérica porque ela está aqui desde que era um hipermercado", explicou Fukuda. Mesmo com pouco movimento, o proprietário afirma que não conhece todos os clientes. "Fico contente só em saber que o prêmio saiu daqui. Espero que mais gente venha apostar agora", afirmou. Uma faixa foi colocada na entrada da lotérica para avisar a sorte da casa, que também tem um cantinho premiado. "No mês passado, entregamos o prêmio máximo da Raspadinha Federal, de R$ 15 mil", disse. O comerciante Adão Luiz Soares, cliente assíduo da Dacat, ficou feliz com a notícia e parabenizou Fukuda. "Eu só faço apostas aqui. Nunca tem fila, tem estacionamento gratuito e é perto de casa", declarou. Se ganhasse R$ 40 milhões, ele afirmou que se mudaria de São Paulo. De acordo com a Caixa, trata-se do 68º prêmio principal da Mega Sena que um apostador do Estado de São Paulo ganha.