Novo modelo de ônibus terá menos bancos A Prefeitura anunciou que vai retirar das ruas até dezembro 500 ônibus com mais de dez anos. No lugar deles, a Secretaria de Transportes vai colocar para circular veículos novos com menos bancos. Hoje, a lotação máxima é de 43 passageiros sentados e 30 em pé. Com a mudança serão 34 pessoas sentadas, e 30 em pé. Segundo o secretário da pasta, Alexandre de Moraes, a diminuição será compensada com o aumento da frota. De acordo com a secretaria, os bancos saíram para cumprir uma medida judicial que determina que o transporte público garanta a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências. Críticos da medida dizem que os ônibus vão circular com maior número de pessoas em pé.