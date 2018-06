Novo prefeito já discute auxiliares em Campinas Mesmo antes de tomar posse como prefeito de Campinas - em substituição a Hélio de Oliveira Santos (PDT), derrubado no sábado por um impeachment - o vice-prefeito de Campinas, Demétrio Villagra (PT), recebeu ontem secretários e se reuniu com o presidente da Câmara, Pedro Serafim Júnior. Este encontro foi para definir detalhes de sua posse, marcada para hoje de manhã. Villagra aproveitou para confirmar o nome do vereador Josias Lech (PT) para liderança de sua gestão no Legislativo.