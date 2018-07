Novo presidente assume Sindicato dos Motoristas Os diretores remanescentes do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de São Paulo indicaram nesta terça-feira José Hílton Marçal para assumir, provisoriamente, o cargo de presidente da entidade. Marçal ficará na função enquanto o presidente Edivaldo Santiago da Silva permanecer preso. A entidade tem 64 diretores, 17 dos quais foram citados nas denúncias de acordos com empresas para promover greves. Edivaldo foi detido pela Polícia Federal nesta segunda-feira sob acusação de conluio com empresários de ônibus para promover greves. Além dele, 13 diretores da entidade estão presos e quatro foragidos. O sindicato sofreu uma devassa de policiais federais e promotores públicos e ficou fechado nesta segunda-feira, sendo reaberto somente nesta terça. De acordo com nota do sindicato, os diretores e os associados manifestaram ?solidariedade aos diretores presos?. O documento informa que medidas judiciais estão sendo tomadas para libertar os detidos.