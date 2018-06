Novo presidente do BNB quer sintonia com governadores Símbolo da retomada das negociações do Planalto com os partidos da base aliada, o novo presidente do Banco do Nordeste (BNB), Jurandir Vieira Santiago, tomou posse ontem prometendo que vai trabalhar em articulação com os governadores da região Nordeste, onde o banco atua. "Não tem estresse com os governadores", disse Santiago após a posse.