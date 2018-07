Novo secretário de Marta buscará novas fontes de recursos O novo secretário de Finanças da Prefeitura de São Paulo, Luís Carlos Afonso, tomou posse hoje no lugar João Sayad e disse que buscará novas fontes de recursos para cobrir as necessidades de investimentos da cidade e ?resgatar a dívida social?. Entre essas fontes ele citou os fundos de pensão, o BNDES e organismos internacionais. A prefeitura está negociando, por exemplo, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) um empréstimo de US$ 100 milhões para revitalizar o centro. Questionado se a prefeitura terá déficit este ano, Afonso disse que ainda não tem conhecimento dos números, mas que ?todo secretário de Finanças não busca o déficit, mas as vezes as coisas acontecem por circunstâncias que independem da vontade e fora do controle.? Ele afirmou que terá uma reunião na segunda-feira com os técnicos da secretaria para tomar conhecimento dos dados do município. A prefeita Marta Suplicy disse que a tarefa do novo secretário será dar continuidade ao equilíbrio fiscal, modernização administrativa e recursos para as áreas sociais.