Novo sistema de transportes de SP terá semana de ajustes A prefeita Marta Suplicy reconheceu que a primeira semana do novo sistema de transportes da capital será de ajustes. "Esperamos o mínimo possível de transtornos à população", afirmou. Marta disse que cobrou mais eficiência do serviço 158, que vem funcionando precariamente: "Já dei uma bronca no pessoal." Segundo ela, a prova mais séria da implantação do novo sistema será na segunda-feira.