Novo site de política do estadão.com.br vai ao ar

Entra no ar hoje o novo site de política do estadão.com.br. Com apresentação visual renovada, mais espaço para análises e destaque especial para os protagonistas da corrida eleitoral, o site pode ser acessado no endereço politica.estadao.com.br.

Entre os destaques do novo site, estão os blogs Vox Publica, de José Roberto de Toledo, Política Direto de Brasília, assinado por João Bosco Rabello, e Radar Político, comandado pela editoria de política do portal.

Bosco, diretor da sucursal de Brasília do Estado, vai abordar os bastidores do poder e as negociações políticas da capital federal. Toledo, jornalista especializado em reportagens com uso de estatísticas, ajudará o internauta a entender as pesquisas. O Radar, além de notas, abrigará as coberturas ao vivo feitas pela equipe do Grupo Estado.

O novo site aprofunda a integração das redações do papel e do online, processo no qual o grupo é pioneiro. Depois de ler uma entrevista política no Estado, o internauta poderá, no novo site, ouvir o diálogo do entrevistado com os repórteres e assistir em vídeo parte da conversa, pela TV Estadão. O internauta poderá ainda acompanhar o comentário dos jornalistas e os bastidores da entrevista no boletim Direto do Estadão, divulgado pelo Radar Político.

Os candidatos a presidente e ao governo de São Paulo terão uma página especial no novo site. A página trará uma área com a atualização automática dos Twitters e dos blogs dos candidatos. Dessa maneira, o internauta saberá tudo o que os candidatos estão falando nas redes sociais enquanto navega no site de política do estadão.com.br.

Uma outra ferramenta vai permitir que o internauta acompanhe o trajeto dos candidatos durante a campanha presidencial. As viagens são colocadas em um mapa, que trará detalhes dos discursos e detalhará os compromissos dos políticos em cada uma das paradas.