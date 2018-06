Novos deputados terão salário de R$ 20 mil Os 94 deputados estaduais paulistas, que assumem mandato no dia 15 de março, serão beneficiados pelo aumento dos salários dos deputados federais, aprovado no fim do ano passado. Com o efeito cascata, os vencimentos dos parlamentares de São Paulo passarão de R$ 12.384,37 para R$ 20.042,35 - um incremento de 61%.