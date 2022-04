Novos desabamentos atingem rodovias do RJ e SP; PRF alerta que motoristas evitem Rio-Santos

RIO - A Polícia Rodoviária Federal alertou na manhã deste domingo, 3, que a Rodovia Rio-Santos, a BR-101, registrou nova queda de barreira provocada pelas fortes chuvas na região nos últimos dias e recomendou que os motoristas evitem a via até que a situação seja novamente controlada. A encosta é considerada instável em vários trechos.

“A orientação da PRF é de não acessar mais a rodovia para a segurança do usuário, o trecho só chegará perto de ser normalizado em alguns dias”, alertou a Polícia Rodoviária Federal, em nota à imprensa. O trecho crítico se estende desde o município fluminense de Mangaratiba até Ubatuba, em São Paulo.

A Rodovia Rio-Santos amanheceu com diversos bloqueios provocados pelas chuvas, assim como a RJ-155 e a Estrada do Contorno. Na Rio-Santos, havia vários pontos de interdição parcial e total devido a deslizamentos e alagamentos. Antes do novo desabamento, o trânsito já estava totalmente impedido em pelo menos seis pontos, na altura dos municípios fluminenses de Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty e de Ubatuba, em São Paulo.

Rodovias de São Paulo também tem interdições

O Departamento de Esttradas de Rodagem (DER), de São Paulo, informou que há interdições nas Rodovias Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098) e Oswaldo Cruz (SP-125) por "questões de segurança", respectivamente na altura dos municípios de Biritiba Mirim e Taubaté. Em ambos os casos, ocorreram quedas de barreira e árvores.

Os motoristas estão sendo orientados a retornar. As Rodovias Anchieta e Imigrantes são indicadas como alternativa./COLABOROU PRISCILA MENGUE