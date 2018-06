Novos parques equivalem a 995 campos de futebol Quatro novos parques, somando uma área equivalente a 995 campos de futebol (ou 995 hectares), serão construídos pela Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa), de forma a compensar a remoção de vegetação em uma área de 212 campos, que foi necessária para dar às pistas do Trecho Sul uma "faixa de uso" de 130 metros. A largura não é totalmente ocupada pelas faixas de rolamento, mas foi desapropriada ou desocupada para a execução das obras, de maneira a favorecer a absorção de ruídos causados pelo tráfego. Apenas 20% das áreas desapropriadas serão, de fato, ocupadas pelas pistas. Dois dos parques, os de Embu, com área equivalente a 170 campos de futebol, e o de Itapecerica da Serra (180 campos de área) ficarão encravados em meio às pistas do próprio Rodoanel. Por uma extensão de aproximadamente 4 km em cada um dos municípios, as pistas não correrão paralelas, mas separadas, dando espaço às áreas verdes. Os outros parques serão os de Riacho Grande (222 hectares), próximo da Via Anchieta, e um linear, na capital, de 425 hectares. Quando o Trecho Sul do Rodoanel for aberto ao tráfego de veículos, 80% dos 126 programas de compensação ambiental necessários para minimizar os impactos da obra em regiões antes ocupadas por mata atlântica nativa estarão concluídos, prevê a Dersa. Além dos parques, serão criadas quatro unidades de conservação ambiental, que não estarão abertas a frequentadores - Jaceguava, Itaim, Varginha e Bororé. Outros três parques, já existentes, serão ampliados pelo governo do Estado. O único deles que fica perto do Trecho Sul é o Parque do Pedroso, em Santo André. Os demais são o Fontes do Ipiranga (na zona sul da capital) e o da Serra do Mar. Oito dos programas - que preveem o acompanhamento do comportamento da fauna, flora, qualidade do ar, da água e de mananciais, ruídos e criação de unidades de conservação - continuarão a ser executados depois que os veículos estiverem circulando pelo Trecho Sul.