Novos sensores chegaram à Air France 3 dias antes do acidente

Cronologia das tragédias da aviação brasileira

Cronologia dos piores acidentes aéreos do mundo

"O que aconteceu é que as primeiras cargas (dos sensores) chegaram quase na véspera do acidente, na sexta-feira", afirmou Gourgeon, em um encontro com a imprensa especializada no qual disse que não está "convencido" de que esses sensores foram a causa da catástrofe.

O responsável da companhia aérea disse que, em 27 de abril, decidiram substituir os sensores de velocidade diante das falhas detectadas no passado, "incidentes de caráter não catastrófico".

No entanto, indicou que, no acidente do dia 1º, "houve um problema com a velocidade do avião", por isso a Air France decidiu acelerar o processo de substituição, e para isso foram encomendados cerca de 100 sensores.

Indicou que os 35 aviões A330 e A340 da Air France terão no final desta semana pelo menos dois dos novos sensores de velocidade, dos três com os quais está equipado o aparelho.

Gourgeon disse que a investigação oficial que deve determinar a causa do acidente, e reiterou que não tem certeza de que esta provenha dos sensores de velocidade.

O diretor-geral da Air France lembrou que o fabricante Airbus assegura que os aviões são seguros no estado atual, afirmação confirmada pela autoridade europeia no assunto.