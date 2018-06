Número 2 da pasta e ex-deputado são libertados Libertado ontem à noite, o ex-deputado e secretário nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo, Colbert Martins, afirmou que vai provar sua inocência. "Preciso provar minha inocência para minha família e ao País", disse ele, ao deixar a prisão em Macapá (AP), onde estava detido desde terça-feira. A Justiça também mandou soltar Frederico da Costa, secretário executivo do ministério, o diretor do Ibrasi, Jorge Fukuda, o sócio da empresa Barbalho Reis Comunicação, Dalmo Tavares de Queiroz, e a servidora Gláucia de Fátima Matos.