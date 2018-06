Número de acidentes graves cai 20% nas estradas federais durante feriado

SOROCABA - O número de acidentes com vítimas teve redução de 20,7% nas rodovias federais do país, durante o feriado prolongado de Corpus Christi, conforme balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Entre os dias 14 e 18 de junho deste ano, foram registrados 230 acidentes graves, contra 290 no feriado prolongado de 2016. O número de mortes caiu 37%, segundo a PRF - foram 74 este ano, contra 118 do ano passado. No mesmo período, foram contabilizados 1.150 feridos, redução de 6,7% em relação a 2016, quando 1.232 pessoas se feriram nas rodovias.

Os agentes federais contabilizaram aumento de 32% no número de autuações de motoristas embriagados. Este ano, foram emitidos 941 autos de infração por embriaguez, enquanto no ano passado foram 714. Ao todo, 120 condutores foram presos por dirigir sob o efeito de álcool.

Nos cinco dias de operação, a PRF fiscalizou 123,3 mil veículos e aplicou 85,3 mil multas, das quais 76 mil por excesso de velocidade, com uso de radares. Outros 5,2 mil motoristas foram multados por ultrapassagem irregular e 3,1 mil por falta de uso do cinto de segurança. A PRF deteve 529 pessoas por transporte de drogas ou armas.

São Paulo

Na malha viária concedida do Estado de São Paulo, o número de acidentes aumentou, mas o número de mortes diminuiu, segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). Foram registrados 510 acidentes de quarta a domingo, 100 a mais que no Corpus Christi do ano passado.

Considerando que o fluxo de veículos cresceu 9% este ano, segundo a Artesp, o aumento de acidentes, proporcional ao número de veículos em circulação, foi de 13%. Já as mortes caíram de 15 no ano passado para 14 neste, segundo a agência.