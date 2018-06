Número de cidades afetadas por chuvas no RS volta a subir

PORTO ALEGRE - Aumentou o número de cidades afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Conforme atualização da Defesa Civil Estadual, são 115 cidades com algum tipo de dano provocado pelas águas. Destas, 67 decretaram emergência e duas, calamidade pública.

Já são 15.670 pessoas que tiveram que deixar suas casas - 1.624 desabrigados (que estão em abrigos municipais) e 14.046 desalojados (conseguiram refúgio em casas de parentes e amigos).

Na noite desta quinta-feira,3, e madrugada de sexta-feira, 4, uma massa de ar quente provocou intensos temporais em diversas regiões gaúchas. Em Porto Alegre, choveu 75% do esperado para todo o mês de julho. Semáforos não estão funcionando e diversas ruas, alagadas.

No interior, uma das cidades mais afetadas foi Ibarama, na região central do Estado. Fortes rajadas de vento, chuva e até grazino danificaram boa parte das construções do município e afetaram a distribuição de energia elétrica para a maioria dos cerca de 4,5 mil habitantes. A cobertura metálica de um posto de combustíveis foi derrubada sobre dois carros e totalmente destruída.

Nesta manhã, a prefeitura está apurando os prejuízos.