Número de cidades em estado de emergência no PR sobe para 6

SÃO PAULO - Pelo menos seis cidades decretaram situação de emergência por causa das chuvas que atingem o Paraná desde o final de julho. Segundo boletim divulgado pela Defesa Civil do estado nesta segunda-feira, 8, estão em emergência os municípios de Imbituva, Irati, Rebouças, Prudentópolis, Rio Branco do Sul e Salto do Lontra.

Ao todo, 152.927 pessoas foram afetadas. Dessas, há 2.046 desalojadas e outras 396 desabrigadas. Mais de 4 mil residências foram danificadas, segundo a Defesa Civil. As cidades sofreram com enxurradas, deslizamentos, alagamentos, enchentes, granizo e vendavais nos últimos dias.

Situação das estradas

A BR 116 tem trânsito em meia pista na altura do km 3, próximo à cabeceira da ponte danificada pela chuva. Na PR 092, entre Cerro Azul e Doutor Ulysses, a ponte sobre o Rio Ribeira foi destruída. O acesso ao município de Doutor Ulysses deve ser feito por Jaguariaiva. Na BR 376, o trânsito é normal, mas há risco de queda de barreira na altura do km 668.