Número de desaparecidos chega a 32 em SC, mas deve subir

O número oficial de pessoas desaparecidas devido às chuvas em Santa Catarina chega a 32 vítimas, segundo informações da Defesa Civil do Estado. Até a manhã desta quarta-feira, 3, a Defesa Civil apontava 117 vítimas das enchentes - a grande maioria pessoas que ficaram soterradas por conta de deslizamentos. Na terça, cerca de 10 mil pessoas que estavam desabrigadas puderam voltar para suas casas. Com isso, o número de desabrigados ou desalojados em Santa Catarina caiu para 69.114 pessoas. Apesar de a Defesa Civil apontar 32 desaparecidos, o número deve chegar a pelo menos 84 pessoas em seis municípios atingidos pelas cheias. O número foi obtido pelo Estado com prefeituras, comandos do Corpo de Bombeiros e equipes da Defesa Civil Municipal. O Centro de Operações da Defesa Civil de Santa Catarina diz que há dificuldades para centralizar informações e admite que esse número deve aumentar. "O número de desaparecidos deve ser ainda maior. Em Ilhota, Luiz Alves, Blumenau e Itajaí, especialmente na zona rural, há diversos pontos inacessíveis para resgate", assume o chefe do Centro de Operações da Defesa Civil do Estado, Edemilson Irineu Corrêa. "Pode levar semanas para sabermos exatamente quantos são os desaparecidos - ou para encontrá-los. E ainda não estamos na fase de vasculhar locais soterrados, mas de prestar socorro a vítimas e assistência nos abrigos." Ilhota é o município com o maior número de vítimas - são 37. Na cidade de Blumenau, 24 pessoas morreram por conta das chuvas. A cidade de Gaspar já conta 16 vítimas das chuvas, enquanto Jaraguá do Sul tem 13 vítimas. O município de Luís Alves conta 10 vítimas e a cidade de Rodeio, 4. Os municípios de Rancho Queimados, Benedito Novo e Itajaí contam duas vítimas cada. As cidades de Brusque, Pomerode, Bom Jardim da Serra, São Pedro de Alcântara, Timbó e a capital, Florianópolis, tiveram uma vítima cada.