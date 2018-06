Número de funcionários municipais no Brasil cresce 9,7% em um ano

As prefeituras brasileiras tiveram um aumento de 9,7% de funcionários públicos em 2009, em comparação com 2008. Segundo o Perfil dos Municípios Brasileiros 2009 (Munic), feito pelo IBGE, as 5.565 prefeituras brasileiras empregavam mais de 5 milhões de funcionários públicos em 2009, ou seja, cerca de 3% da população total do País.

Este é o maior crescimento registrado pela pesquisa Munic, desde 2005, quando houve o aumento de funcionários em 5,4% em relação a 2004. A pesquisa faz um raio-x da situação dos municípios e aponta que entre os empregados públicos municipais, 62,2% do total eram estatuários - ou seja, que seguem o estatuto do servidor. Cresceu também a participação dos funcionários sem vínculo permanente, de 15,4% para 16,8%. Mais da metade das prefeituras (53,3%) realizou concursos públicos no período de 2 anos que antecederam a pesquisa.

Em 84,4% dos editais desses concursos eram previstas vagas para portadores de necessidades especiais e 87,6% dos municípios desenvolviam políticas de inclusão digital - por outro lado, apenas 60% das municipalidades tinham página hospedada na internet.

A pesquisa também constatou que, em 2009, 60% das municipalidades tinham página na internet, 87,6% desenvolviam políticas de inclusão digital e 56,1% das cidades possuíam incentivos fiscais, destinados a atrair investimentos e empresas para seus territórios.