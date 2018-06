Número de homicídios em SP cai 16,8% no 2º trimestre

O número de homicídios no Estado de São Paulo caiu 16,8% no segundo trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Ao todo, foram registrados 1.047 casos em 2008 e 1.259 em 2007. A queda revela a continuação da tendência de diminuição desse tipo de crime, iniciada em 1999, quando bandidos matavam mais de 3 mil pessoas por trimestre no Estado. Os dados sobre a criminalidade foram divulgados ontem pelo Diário Oficial do Estado. Quando a comparação é feita com o número de casos do primeiro trimestre (1.136), a queda ficou em 7,8% no Estado. A cada três meses, a Secretaria da Segurança Pública é obrigada a divulgar os números da criminalidade no Estado. Os números mostram que a queda dos homicídios ocorreu em todas as regiões do Estado. Em relação ao primeiro trimestre do ano, a diminuição na capital ficou em 6,7%, no interior foi de 11,9% e nos demais municípios da Grande São Paulo, ficou em 3,2%. Na capital, ocorreram 304 homicídios. Pela segunda vez consecutiva, a soma dos assassinatos nos demais municípios da região metropolitana (329) superou o total da capital. O fenômeno mostra que a redução desse tipo de delito tem sido mais intensa na cidade de São Paulo do que em suas vizinhas. A confirmação da manutenção na queda dos índices de homicídios no Estado foi comemorada pela secretaria, que vê o fato como uma das principais conquistas obtidas na área. Ao longo dos anos, a redução já chegou a quase 70%, em relação ao que era registrado na década de 90, e foi acompanhada pela queda também dos casos de chacinas, que chegaram a quase cem por ano na região metropolitana de São Paulo e hoje não passam de 20. Em relação ao primeiro trimestre, houve aumento de 5,4% dos casos de roubos no Estado. Ao todo, foram registrados 58.051 casos, o maior número registrado para um segundo trimestre desde 2003 (64.282), quando foi registrado o recorde desse tipo de crime desde que a estatística de criminalidade trimestral foi inaugurada, em 1996. Desse total de roubos, 29.316 ocorreram na capital e 11.928 nas demais cidades da Grande São Paulo, regiões responsáveis pelo crescimento do crime.