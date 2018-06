Número de invasões no campo é o menor desde 1996 Sob influência do calendário eleitoral, o último ano do governo Lula deve registrar o menor número de invasões de propriedades rurais desde a intensificação da luta pela terra, em 1996. Dados preliminares de entidades que acompanham as ações dos sem-terra indicam um total de 180 invasões. Se for confirmado, o número será inferior ao do último ano da gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Em 2002, após a edição de um decreto proibindo a desapropriação de áreas invadidas para a reforma agrária, o total de invasões foi de 184. No primeiro ano do governo Lula foram 391.