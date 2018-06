Número de mortes em confrontos no Rio sobe 1/4 em outubro

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio de Janeiro mostram que o mês de outubro teve mais vítimas de confrontos do que o mesmo período de 2008. O número de homicídios, no entanto, diminuiu na comparação entre 2009 e o ano passado. Depois de quatro meses, é a primeira vez em que o Estado consegue atingir a meta de diminuição para 11,7% de assassinatos, estipulada em julho deste ano pela Secretaria de Segurança Pública.

Segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP), foram registrados 420 homicídios em outubro deste ano, contra 557 em outubro de 2008. Apesar disso, o total de homicídios no Rio de Janeiro em 2009 ainda é maior do que em 2008. De janeiro a outubro deste ano, foram registrados 4.880 homicídios, 186 a mais do que no ano passado.

Os dados divulgados nesta quarta-feira, 2, pelo ISP revelam um aumento, em outubro, de 25,7% nos casos de autos de resistência (mortes em supostos confrontos com a polícia). Foram feitos 93 registros em outubro deste ano, contra 74 no mesmo período do ano passado.

O balanço mostra ainda que, em outubro, a meta foi alcançada no que se refere aos outros três crimes acompanhados pela Secretaria de Segurança: roubo de rua (redução de 17,4%), roubo de veículo (diminuição de 33,2%) e latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte (queda de 12,5%).