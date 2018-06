Número de mortes em estradas federais diminui em 20% no Natal, diz PRF

SÃO PAULO - O número de mortes em acidentes atendidos Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas estradas federais do País, neste Natal, caiu 20% em relação ao ano passado, segundo a PRF. Do dia 23 ao 25, o total de 114 pessoas perderam a vida neste tipo de ocorrência, ante 91 no mesmo período de 2010. O número de feridos também foi menor, passando de 1.455 em 2010 para 1.251 em 2011.

De acordo com a PRF, dentre os fatores que podem ter contribuído com a redução, estão a sensibilização dos motoristas pelas campanhas de trânsito, as ações integradas de fiscalização e o combate às infrações de trânsito responsáveis pelos acidentes mais graves (como as ultrapassagens proibidas e o combate à embriaguez ao volante).

No mesmo período, a PRF divulgou que 18.128 motoristas assopraram o bafômetro nas rodovias federais. Foram autuados 659 motoristas embriagados, destes, 297 acabaram presos por crime de trânsito no momento da fiscalização.