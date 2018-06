Número de mortes em rodovias federais do Rio cai 50% no Natal

Sete pessoas morreram e 135 ficaram feridas em 291 acidentes registrados nas rodovias federais do Rio de Janeiro, entre os dias 21 e 27 de dezembro, durante o feriado de Natal. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o balanço aponta uma redução de 50% no número de mortes, em comparação com o mesmo feriado de 2008, quando foram contabilizados 273 acidentes, com 14 mortos e 102 feridos.

Os números revelam que as rodovias ficaram menos violentas neste Natal. Quando comparados com os dez primeiros dias da Operação Fim de Ano 2009, iniciada no último dia 11, constatamos redução de 26% nos números de acidentes, 15% menos registros de feridos e a maior redução, 53% menos mortes. Durante os dez primeiros dias da operação, foram registrados 395 acidentes, com 159 feridos e 15 mortes.

Além disso, ao longo do feriado de Natal, cerca de 9.790 veículos foram fiscalizados e 2.230 motoristas autuados por infrações de trânsito diversas. No período, foram realizados cerca de 3 mil testes com etilômetros.