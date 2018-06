Número de mortes por afogamento registra queda no litoral paranaense

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros informou que houve redução no número de afogamentos no litoral do Paraná nesta temporada. Segundo balanço divulgado nesta segunda-feira, 16, pela corporação em um mês de Operação Verão - iniciada em 16 de dezembro -, foram registradas três mortes por afogamento, contra sete no mesmo período do ano passado.

Duas mortes aconteceram em rios e uma no mar, durante a madrugada. Nenhum dos casos registrados na temporada 2011/2012 ocorreu durante o horário de atendimento dos guarda-vidas. O Corpo de Bombeiros atuou nas praias com 430 salva-vidas, trabalhando das 8 às 20 horas.

Em 30 dias, os bombeiros realizaram 537 salvamentos, orientaram 32.366 mil banhistas e localizaram pais e familiares de 120 crianças perdidas. Outras 276 pessoas foram encaminhadas para atendimento pré-hospitalar. No verão passado foram registrados 803 salvamentos, 39.587 orientações, 168 crianças se perderam e 352 tiveram atendimentos pré-hospitalar.