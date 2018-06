Número de mortos em acidente com barragem sobe para 6

A Polícia Militar do Piauí acaba de confirmar mais uma vítima fatal na região da Barragem de Algodões I, em Cocal. No início da noite desta sexta-feira, 29, foi resgatado o corpo da menina Maria Andreina Pereira, de 6 anos, na localidade de Franco.

Veja também:

Água atinge rodovia e isola litoral

Bombeiros retomam buscas a desaparecidos

Galeria de fotos do acidente

Com isso, sobe para 6 o total de óbitos na região da barragem, que se rompeu na manhã de ontem. A criança era uma das pessoas que estavam oficialmente desaparecidas. A lista agora cai para três.

O rompimento da barragem deixou 80 pessoas feridas. O número de desabrigados chega a dois mil e de desalojados é de 953.

Com a enxurrada provocada pelo rompimento da barragem,120 casas foram destruídas. O acidente, na divisa com o Ceará, afetou 2.953 pessoas. Até o momento, são 953 desalojados, 2 mil desabrigados e 80 feridos leves. Foram montados dez abrigos provisórios em escolas e ginásios do município e dois helicópteros do Governo do Piauí já auxiliam no transporte de alimentos e resgate da população.

Na quinta-feira, 28, a presidente da Empresa de Gestão de Recursos do Piauí (Emgerpi), Lucile Moura, informou que o governador Wellington Dias determinou a criação de um comitê técnico para avaliar o ocorrido na barragem.

Segundo ela, também, foi determinado pelo governador que a Secretaria de Segurança instaure um inquérito para apurar as responsabilidades pelo desabamento.

O Ministério Público Federal no Piauí também vai entrar nas investigações sobre o rompimento da Barragem Algodões I. O procurador-chefe da Procuradoria da República no Piauí, Kelston Pinheiro Lages, disse que o MPF irá investigar o caso em toda a sua extensão.

O procedimento foi distribuído ao procurador da República Marco Túlio Lustosa Caminha que irá oficiar aos órgãos competentes pela construção e manutenção da barragem para saber quais as causas que concorreram para o rompimento da barragem. Técnicos da Polícia Federal e do Tribunal de Contas da União poderão ser requisitados pelo MPF para a elaboração de um relatório técnico.