Número de mortos em Santa Catarina sobe para 122

A Defesa Civil de Santa Catarina divulgou que há 122 mortos no Estado e 29 desaparecidos confirmados em decorrência das enchentes e suas conseqüências. A informação anterior era de 120 vítimas fatais. As duas mortes confirmadas na tarde deste sábado, 6, foram registradas em Gaspar. As cidades com mais vítimas fatais são Blumenau (24), Gaspar (19) e Jaraguá do Sul (13). Dos 29 desaparecidos, 21 são de Ilhota, sete de Gaspar e um de Luis Alves. No boletim, a Defesa Civil informou também que há 32,946 mil desalojados e desabrigados - 5,710 mil desabrigados e 27,236 mil desalojados. Há 119 abrigos no Estado.