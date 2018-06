Número de mortos em tragédia na região serrana do Rio sobe para 641 RIO - A Polícia Civil do Rio informou na manhã desta segunda-feira, 17, que 641 corpos já foram resgatados na região serrana do Rio. De acordo com o último relatório da instituição divulgado hoje, foram resgatados 217 corpos em Teresópolis, 292 em Nova Friburgo, 55 em Itaipava (distrito de Petrópolis), 19 em Sumidouro e 4 em São José do Vale do Rio Preto.