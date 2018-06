Número de mortos na chalana que afundou em MS chega a 12

Equipes de resgate encontraram ontem o corpo da 12.ª vítima do acidente com uma chalana (barco-hotel) que naufragou há uma semana no Rio Paraguai, em Porto Murtinho, conforme informações da TV Morena, de Mato Grosso do Sul. Desde o início da semana, rebocadores e barcos menores trabalhavam na tentativa de tirar a embarcação do rio.

A expectativa era de encontrar dentro da chalana mais corpos. Com base nas informações de famílias, ainda há pelo menos dois viajantes desaparecidos. A maioria dos turistas que embarcaram era do Paraná.