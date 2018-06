Número de mortos na região serrana do Rio chega a 902

RIO - Chegou a 902 o número de mortos em decorrência do temporal que atingiu a região serrana do Rio no dia 12 de janeiro. Em Nova Friburgo, 426 corpos foram encontrados, segundo o balanço divulgado pela Polícia Civil às 19h de ontem. Também foram registradas 379 mortes em Teresópolis, 71 em Petrópolis, 21 em Sumidouro, quatro em São José do Vale do Rio Preto e uma em Bom Jardim.

De acordo com o Ministério Público do Estado, 405 pessoas ainda estão desaparecidas, o que indica que o número de mortos pode ser maior. Há 221 pessoas desaparecidas em Teresópolis, 85 em Nova Friburgo, 57 em Teresópolis e duas em Sumidouro. Em 40 casos, o município de residência não foi identificado.