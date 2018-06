Número de mortos por chuvas no Rio se aproxima de 700

SÃO PAULO - Chegou a 694 o número de mortes em consequência das chuvas e deslizamentos que atingiram a região serrana do Estado do Rio de Janeiro, segundo boletim divulgado às 17 horas de hoje pela Secretaria Estadual de Saúde e Defesa Civil. As enchentes e os deslizamentos provocados pelas chuvas deixaram mais de 13.830 pessoas desalojadas ou desabrigadas.

O município de Nova Friburgo concentra o maior número de mortes, com 332 vítimas, enquanto 3.220 pessoas estão desalojadas e 1.970, desabrigadas. Em Teresópolis, o total de mortos chegou a 280, com 960 pessoas desalojadas e 1.280 desabrigadas. O município de Petrópolis registra o maior número de desalojados (3.600 pessoas) e desabrigados (2.800 pessoas), com 62 mortes. Em Sumidouro, outras 20 pessoas morreram em razão das chuvas.