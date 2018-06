Nutricionista é presa em hospital de Jacarepaguá

SÃO PAULO - A nutricionista Laila Fernandes dos Santos, de 31 anos, foi presa nesta quarta-feira, 9, por policiais da delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Saúde Pública (DRCCSP) durante uma fiscalização de rotina em diversos hospitais do Grande Rio.

Segundo a Polícia civil, dentro do hospital foram apreendidos diversos alimentos com data de validade vencidos e que, de acordo com os agentes, seriam destinados aos pacientes internados no hospital.