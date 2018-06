Nuvem de vulcão chileno chega ao RS; voos são cancelados

SÃO PAULO - A nuvem de cinza do vulcão chileno chegou ao sul do País na tarde desta quinta-feira, 9, segundo o Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA). A camada de nuvem atingiu o município de Bagé, no Rio Grande do Sul e pode ser percebida do nível do solo até 7,5 km de altitude.

Gol, TAM e Azul cancelaram voos de partida e chegada com destino ao aeroporto de Porto Alegre. À tarde companhias divulgaram nota afirmando que suspenderiam as operações por motivos de segurança.

A Gol informou que suspendeu as operações nos aeroportos de Porto Alegre e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, a partir das 18h30 e 19h de hoje, respectivamente.

A TAM afirmou que cancelará seus voos de e para Porto Alegre a partir das 21h desta quinta-feira até as 10h de amanhã. A companhia também continua com seus voos suspensos para os aeroportos de Buenos Aires (Argentina) e Montevidéu (Uruguai), pelo menos até as 12h de sexta-feira.

A Azul também optou por cancelar todos os voos com destino e origem de Porto Alegre até amanhã de manhã. Segundo a empresa, os clientes serão contatados para remarcar os voos em uma nova data.

Nesta quinta-feira, as cinzas voltaram a afetar as operações também nos aeroportos da Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai e Bolívia.

Centrais de atendimento das companhias aéreas:

Gol: Central de Relacionamento está disponível nos números 0300-115-2121 (Brasil), 0810-266-3232 (Argentina) e 5098-2403-8007 (Uruguai).

TAM: A empresa recomenda que seus clientes liguem para a Central de Atendimento antes de se dirigirem ao aeroporto. O número é 4002-5700 para capitais e 0800-570-5700 para demais localidades.

Azul: Central de Relacionamento nos números 4003-1118 e 0800-884-4040.

Notícia atualizada às 20h50.