NY cria subsídios para quem plantar no telhado A prefeitura de Nova York criou subsídios para estimular moradores e empresas a plantarem hortas urbanas no telhado das casas e prédios comerciais. São os chamados green roofs (telhados verdes). Aprovada no ano passado, a lei que permite abatimentos em impostos no valor de até U$ 100 mil por ano já resultou em uma cobertura verde que soma 87,7 mil de metros quadrados - ou 10% da área construída da cidade - segundo o jornal The New York Times. Entre os benefícios estão a absorção de até 70% das águas das chuvas, o que ajuda a evitar também enchentes, e redução no consumo de energia, uma vez que as plantas absorvem o calor e podem reduzir a temperatura dentro de casa em até 30%, fazendo diminuir o uso de ar-condicionado no verão. As plantas também ajudam a isolar o som - uma cobertura com 12 centímetros de verde pode reduzir o barulho que vem da rua em até 40 decibéis. Escolas e universidades nova-iorquinas também adotaram hortas próprias para abastecer as lanchonetes e cafés. E a iniciativa se espalhou por outras cidades americanas. Para estimular o crescimento das hortas urbanas pelos Estados Unidos, um grupo de empresários e organizações civis formaram a Green Roofs for Healthy Cities (Telhados Verdes para Cidades Saudáveis), segundo a qual o número de telhados verdes aumentou em mais de 30% no país em 2008. A organização defende que a impermeabilidade dos telhados verdes faz com que durem duas vezes mais do que os convencionais e precisem de menos manutenção.