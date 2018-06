O acervo escondido de Tonico & Tinoco

SÃO PAULO - Desconhecido por muitos, um importante acervo da dupla sertaneja Tonico & Tinoco está guardado em um depósito do Arquivo Histórico Municipal de Guarulhos, na Grande São Paulo, à espera de condições para voltar a ser exposto. São chapéus e calças coloridas usados pelos artistas em suas apresentações, folders de antigos shows (muitos deles em circos), discos, revistinhas com letras de músicas, certificados (como o que lhes confere o título de cidadãos de Orizona, em Goiás), troféus e fotos históricas.

O material foi doado a Guarulhos ainda nos anos 1970. "Em gratidão pelo fato de a dupla fazer várias apresentações na cidade e ter criado vínculos afetivos com violeiros daqui", explica a diretora do Arquivo, Maria Zélia de Brito Souza. "Eles sempre tocavam na Festa em Louvor a Nossa Senhora de Bonsucesso, todos os anos."

Do início dos anos 1980 até o ano 2000, as peças ficaram expostas no Museu Histórico de Guarulhos, em uma sala dedicada à música de raiz. Então, por causa de pendências judiciais, o museu precisou mudar de endereço, para um prédio menor.

Nessa época, a coleção sertaneja deixou de ficar exposta e o material daquela que por muitos é considerada a mais importante dupla sertaneja brasileira acabou sendo levada para o Arquivo Histórico. "Todas as peças que não puderam estar em exposição estão sob a guarda técnica do Arquivo", explica Maria Zélia.

Conservação. No último dia 5, dia seguinte à morte de Tinoco, o Estado recebeu a informação de que esse material estava no Arquivo, empoeirado e encaixotado. Mas, embora seja um espaço público, a reportagem teve dificuldade em ver o acervo.

Na manhã do dia 8, a reportagem esteve na instituição, solicitou informações sobre o acervo e pediu para conferir o material. Funcionários do Arquivo então trouxeram cinco panfletos, cinco fotos, um pôster autografado pela dupla, dois livrinhos de moda de viola e um certificado - uma pequena parte da coleção.

"O restante você não poderá ver hoje porque precisamos arrumar, tirar a poeira", afirmou a diretora do Arquivo, emendando em seguida. "Quer dizer, precisamos verificar se tem poeira." Só hoje o material completo foi exibido. Por e-mail, a diretoria do Arquivo argumentou que "o acesso existe, porém deve ser solicitado com antecedência".

Exposição. Apesar da riqueza da coleção, com peças únicas da dupla, não há planos para que os itens voltem a ser expostos. "No momento, o espaço do Museu Histórico de Guarulhos é pequeno e não atende às normas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)", justifica-se a diretora Maria Zélia.