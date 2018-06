O bem sai do armário

Com a filha mais moça pegando ondas gigantes no Havaí, na Austrália e na Indonésia - não necessariamente nessa ordem -, francamente, o deputado Fernando Gabeira tem a melhor justificativa entre os congressistas para ter pago passagens de parentes ao exterior com a nossa grana. Ou não, né? Seja como for, tomara que na mea-culpa que fará hoje na tribuna da Câmara o parlamentar, que se diz disposto a "encarar de frente a morte política", seja menos dramático e, como de hábito, mais lúcido para tirar o País do escândalo constrangedor em que se encontra. Oxalá, ao sair desse armário sem fundo, Gabeira abra as portas para os homens públicos do bem enrustidos com a viagem que a mãe fez a Fátima ou a filha à Disney. Nada mais explica "o silêncio dos mais decentes" (copirraite Dora Kramer). Como disse Lula dia desses, não há freiras nos Três Poderes, mas não é possível que não tenha gente capaz de tentar restabelecer a vergonha, ainda que na própria cara. ESSA NÃO! Justiça seja feita, o prefeito Gilberto Kassab nunca usou dinheiro público para pagar passagens aéreas de mulher, muito menos de filhos. BOATO INFAME Ana Maria Braga não vai cair do cavalo para imitar de novo a Madonna no Mais Você de hoje. Fiel da balança Falta só 1,8 kg para Ronaldo chegar ao peso ideal estipulado pela comissão técnica do Corinthians. Quando restarem uns 200 gramas talvez dê até para fatiar. É a vez deles A França tem bons motivos para barrar mais brasileiros que chegam por lá. Afinal de contas, estamos no Ano da França no Brasil, e não vice-versa. Encruzilhada de efemérides O povo acabou o feriadão meio confuso! Estava, afinal, comemorando o enforcamento de Tiradentes, o Descobrimento do Brasil, o Ano da França no Brasil, o aniversário de Brasília, a eliminação do São Paulo ou o Dia de São Jorge? Só boa viagem A badalada CPI das Ex-Namoradas do Deputado Fábio Farias talvez mude de nome para CPI do Avião, o que permitiria a inclusão da mulher de Michel Temer no rol das depoentes. Ela merece! É nós na fita! Ninguém se entendeu na Conferência Mundial sobre o Racismo. Na avaliação da Casa Branca, faltou um Lula em Genebra. Hugo Chávez também subiu no conceito do governo americano depois que Mahmoud Ahmadinejad entrou em cena. Vamos lá, anime-se Não sei se isso te diz alguma coisa, mas faltam agora exatos 253 dias para acabar 2009. E aí, você não vai fazer nada?!