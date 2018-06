O camarote vip do SUS

O melhor que pode acontecer a alguém que procure a rede pública hospitalar no Brasil é descobrir logo que pegou a tal gripe suína. Confirmado o diagnóstico, o paciente estará livre de espera, de enfermarias lotadas, da falta de médicos, de higiene e de medicamentos, do costumeiro descaso geral com o problema que aflige o cidadão. O próprio ministro da Saúde acompanhará seu caso mesmo após a alta do isolamento, como acontecia ontem com três dos quatro primeiros brasileiros contaminados pelo vírus influenza A (H1N1). Todos passavam muitíssimo bem, obrigado! Se sofressem de asma ou dores no estômago talvez estivessem até agora no corredor do ambulatório ou em outro inferno qualquer. A gripe suína inaugurou uma espécie de ala vip no SUS. Com capacidade para atender em padrão de primeiro mundo 12.500 infectados, simultaneamente. Palmas para o ministro Temporão pela iniciativa. Só não dá para entender por que a rede pública de saúde não dispensa o mesmo tratamento à dor da gente que não sai no jornal. MÉTODO NOVO Receita da atriz Ingrid Guimarães para quem não consegue engravidar: "É só desencanar! " Como é que o Ney Latorraca nunca pensou nisso, caramba?! Queria tanto um filho! ORA, PÁ! Bo, o cão d?água português da Casa Branca, não dá notícias há mais de dez dias. Os patrícios já devem estar preocupados, pois! Brincando com fogo Os políticos brasileiros não estão se dando conta do seguinte: se as eleições de 2010 fossem hoje, o voto nulo ganhava no primeiro turno. A campanha já está nas ruas! Vírus político No dia em que o Brasil anunciou a chegada da gripe suína ao País, FHC disse em Portugal que o PT vive uma espécie de mexicanização. Suspeita que o partido do governo tenha virado epidemia. Reage, Barrichello! Rubinho terminou os treinos livres de ontem em Barcelona com o quinto melhor tempo. Sinal de que as besteiras que a Hortência disse não alteraram em nada seu rendimento. Ela merece! A primeira coisa que Ana Paula Padrão pediu na Rede Record foi um tempo para descansar. Pensa que esse negócio de não fazer nada no SBT não cansa, é? Só pra contrariar Dunga vai acabar convocando Ronaldo a contragosto. Preferia fazê-lo se essa não fosse a vontade da torcida. Nada a ver Não foi a volta iminente do Fenômeno à Seleção que atraiu o patrocínio da Gillette para a CBF. E não se fala mais nisso, ok? Outro fenômeno Delúbio Soares desistiu de voltar pro PT, seu clube de coração. Parece que quer conversar com o Corinthians! Será?